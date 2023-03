«Je serai toujours là, je suis un combattant»: Lewis Hamilton met, de nouveau, fin aux rumeurs de retraite

« Ce sont des gens qui créent des rumeurs sans fondement. (...) Je suis chez Mercedes depuis l'âge de 13 ans, et malgré une période difficile l'année dernière, je suis toujours là. Et, que nous ayons ou non une année difficile cette année, je serai toujours là. Je suis un combattant et nous nous battons en équipe. J'aime le défi de trouver des solutions et je crois toujours que je suis capable de faire passer la voiture dans des endroits où d'autres ne le peuvent peut-être pas ».

Le mois dernier le directeur de l'écurie allemande, Toto Wolff, avait révélé que des négociations contractuelles s'étaient ouvertes avec le pilote, qui est engagé jusqu'à la fin de la saison avec un salaire de 45 millions d'euros. « Il n'y a pas de retard avec le contrat (...) ce sera fait quand nous serons prêts », a affirmé le Britannique. « J'ai une excellente relation avec Toto et avec Mercedes. Je suis vraiment enthousiasmé par l'avenir ensemble et fier du travail que nous faisons, sur et hors piste, et du potentiel de nouvelles choses que nous pouvons faire pour aller de l'avant ».