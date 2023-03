La philosophe Tamara Tenenbaum: «L’enfance n’est jamais une période heureuse»

Tout est une question de regards. Lorsque vous commencez à vous observer de l’extérieur, vous cessez de vous demander si ce qui vous arrive est une bonne ou une mauvaise chose. Vous vous demandez plutôt si c’est intéressant. » Un principe que l’écrivaine et philosophe argentine Tamara Tenenbaum, née en 1989, a appliqué dans son essai à grand succès El fin del amor (La fin de l’amour), qui est également devenu une série télévisée sur Amazon Prime. Elle y part de ses expériences personnelles pour réfléchir à l’amour, au sexe, aux relations et aux rapports de pouvoir sous un angle politique et social.