Dans LéNA cette semaine: l’Atalante traque les séismes à l’ombre de l’Etna

Le soleil est haut dans le ciel du détroit de Messine, entre la Sicile et la pointe de la botte de l’Italie. L’Etna, recouvert de neige, brille de mille feux et son panache de fumée décore un ciel bleu azur. Sur l’Atalante, ce navire de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer , la mission FocusX3 va, pendant dix jours, conforter son dispositif sous-marin de surveillance sismique tout au long de la faille Nord Alfeo au pied du volcan.

Impossible pour l’heure de prévoir l’arrivée d’un séisme. Mais une meilleure compréhension du phénomène permet d’éviter les drames de l’ampleur de celui qui vient de frapper la Turquie et la Syrie. On ne peut pas prédire quand le tremblement de terre aura lieu, mais on peut d’ores et déjà savoir s’il sera important ou non. Pour un dispositif d’alerte, un suivi par fibre optique permettrait de gagner une vingtaine de secondes sur la propagation des ondes sismiques. « Cela paraît faible, mais en vingt secondes, on peut limiter énormément de dégâts » , assure le scientifique. « Un ordre peut être envoyé pour limiter la vitesse des trains, noyer les réacteurs des centrales nucléaires, fermer un pont… »

Retrouvez chaque samedi le supplément « LéNA » dans votre journal « Le Soir », ou dès maintenant en version numérique. Pas encore abonné(e) ? Découvrez notre offre sur mesure.