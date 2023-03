Le bénéfice d’Elia progresse de près de 25%

Elia a vu son résultat net progresser de 24 % en 2022 par rapport à 2021, à 408,2 millions d’euros, a fait savoir vendredi le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique. Un dividende de 1,91 euro par action sera proposé à l’assemblée générale.

« Des travaux d’infrastructure majeurs ont été finalisés sur terre et en mer tandis que le développement des premières îles énergétiques au monde a débuté. Parallèlement, nous procédons à la digitalisation de notre entreprise afin d’améliorer l’efficacité de notre réseau et de mieux gérer la complexité croissante du système », explique le CEO Chris Peeters.

L’entreprise a poursuivi le développement du réseau sur ses deux marchés clés, la Belgique et l’Allemagne, via la filiale 50Hertz. En Belgique, le résultat net ajusté a progressé de 25,9 millions d’euros, à 156,9 millions.

Le groupe a porté ses investissements à 1.535 millions d’euros, en progrès de 25 % par rapport à 2021, environ un tiers étant destiné aux activités belges et deux tiers à l’Allemagne.

« L’accélération de la transition énergétique et l’environnement inflationniste actuel guident notre nouveau plan d’investissement pour la période 2023-2027. Nous estimons le total des CAPEX à environ 7,2 milliards et 8,7 milliards d’euros pour la Belgique et l’Allemagne (respectivement), sous réserve que les cadres régulatoires soutiennent ces investissements », explique Elia.

Le gestionnaire affichait une dette financière nette totale de 4.431,6 millions d’euros fin 2022. Cette baisse de 454,7 millions est surtout due à la trésorerie provenant de la hausse de capital intervenue fin juin (590,1 millions), et a compensé en partie une augmentation de la dette nette chez 50Hertz.