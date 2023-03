Strade Bianche: rentrée et premier gros test pour Mathieu van der Poel

Les vignobles toscans seront le théâtre d’une course magique, ce samedi, où Van der Poel et Alaphilippe, deux anciens vainqueurs, en découdront face à Pidcock, entre autres.

Il devait s’agir d’une gigantesque bagarre entre quatre « fantastiques », Pogacar, van Aert, van der Poel et Alaphilippe, quatre anciens vainqueurs de cette course toscane baptisée par les Italiens le « sixième Monument ». Cette inspiration d’un chauvinisme exacerbé n’est pas complètement inexacte, tant l’épreuve est belle, voire magique, mais la définition même du Monument s’inspire de son ancienneté et de la longueur de la course (plus de 250 kilomètres). Raison pour laquelle la Flèche wallonne, considérée en Belgique comme le sixième Monument n’a jamais reçu cette attribution.

Qu’importe l’appellation, lorsque le breuvage est de qualité, a fortiori à travers les cépages myhiques, on se moque de l’étiquette et si Pogacar (Paris-Nice) et van Aert (convalescent) ne verront pas l’inimitable Piazza del Campo de Sienne, leurs rivaux se gaveront des cailloux blancs qui balisent les chemins agricoles dans les champs de vignes. Pour le Néerlandais, il s’agira de la première course sur route – si du moins on peut utiliser cette formule à l’égard d’une épreuve qui rassemble un peu plus de 50 kilomètres de chemins empierrés quatre semaines après son sacre mondial en cyclo-cross devant son compère Wout van Aert.