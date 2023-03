«Après l’orage»: Élargir le socle de culture scientifique

Expliquer la science au grand public, c’est non seulement susciter des vocations, mais c’est aussi attiser sa curiosité et lui permettre d’aiguiser son esprit critique. La démocratie ne peut qu’en sortir gagnante.

Durant près de deux ans, experts dans différents champs scientifiques se sont succédé sur les plateaux de télévision, à la radio, dans la presse pour tenter d’expliquer ce qui se déroulait, donner leur avis sur les évolutions à venir et contribuer au débat public sur la pandémie. Données et résultats issus de la démarche scientifique n’avaient jamais été autant au centre des vies de chacun et en permanence à l’avant-plan de l’actualité.