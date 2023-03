Les wokes, épouvantails de prédilection des conservateurs

Ils sont nombreux à crier au loup, dénonçant une société « woke » assiégée par les féministes et antiracistes qui imposeraient une « tyrannie totalitaire ». Marqueur du conservatisme, la thématique s’est imposée dans le débat public français et américain.

Après avoir envahi l’espace public (médiatique et politique) en France et aux Etats-Unis, les mots « woke » et « wokisme » débarquent en Belgique cette semaine par le biais de la droite conservatrice, qui l’identifie à un grave problème social et politique. Hasard du calendrier, la sortie du pamphlet Over woke de Bart de Wever coïncide avec la publication de la dernière étude du Centre d’études du MR, intitulée « Le wokisme, ce nouveau totalitarisme dont on ne peut prononcer le nom ». Un « nouveau totalitarisme » aurait-il débarqué en Belgique sans crier gare ? Remettons un peu de nuance.