Bart De Wever s’attaque au wokisme, qui «criminalise la société occidentale»

Bart De Wever n’a pas l’habitude des propos lisses. De par son thème, le « wokisme » et l’instrument littéraire, « le pamphlet », Over Woke (publié chez Borgerhoff & Lamberigts, non traduit en français) ne pouvait que s’inscrire dans sa tradition, celle d’une prose énervée face à une nouvelle menace dont il conviendrait au plus vite de se prémunir.