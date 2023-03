Tendance: le fort impact des images de «longboard dancing» sur les réseaux sociaux

Ces dernières semaines, alors que l’hiver semble n’en plus finir, la pratique provoque enthousiasme, voire fascination.

Le longboard dancing n’est pas la discipline de glisse la plus connue. Cependant, ces dernières semaines, les utilisateurs d’Instagram ont peut-être eu l’occasion de la découvrir. Pas mal de photos et de vidéos ont en effet circulé sur le réseau social, donnant à voir toute une série de jeunes gens exécuter des figures ou, plus simplement, se laisser glisser amplement sur cet étrange skateboard « allongé ».