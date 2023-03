Bruxelles: des perturbations attendues chez Bruxelles Propreté les 8 et 10 mars

Le service du ramassage des ordures pourrait être perturbé entre le 6 et le 10 mars, a indiqué Bruxelles Propreté relayé par BX1. Des actions prévues par les syndicats de la fonction publique ces quelques jours devraient impacter les services publics de la Région bruxelloise, et notamment le service de ramassage des ordures.

Le 8 mars, des actions spécifiques pourraient également avoir lieu à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. La semaine prochaine devrait donc être marquée par des perturbations, et plus particulièrement les journées du 8 et 10 mars.