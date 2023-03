David Clarinval (MR): «Le ministre des Finances veut prendre 1,7 milliard dans le panier de la ménagère!»

Le vice-Premier MR recale le projet de réforme fiscale. C’est oui à la revalorisation des bas et moyens salaires, non à la hausse de la TVA sur la consommation et celle des charges pour les entreprises et les indépendants. Il expédie : « Quasiment 100 % de l’argent que l’on donne au citoyen d’une main lui sera repris de l’autre ».