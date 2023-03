Charge mentale: quand la to-do list tourne sans cesse dans la tête, quelles sont les solutions?

C’est dans un tournant de notre société. Nos (grands-)parents ont vécu dans une société où les femmes et les enfants avaient une place destinée d’entrée. Aujourd’hui, on a plus de latitude sur cette vision de la femme, indépendante, qui prend sa vie en main. Même la position de l’homme est retravaillée, loin de la vision du patriarcat, d’autorité. Il n’y a ainsi peut-être pas plus de charge mentale qu’autrefois, mais on en parle plus car on a désormais la possibilité de le faire. Les gens sortent du bois et osent dire qu’ils en souffrent. »