Charge mentale chez les mamans: «Je vous assure qu’on n’a pas le gène qui nous permet de changer une couche!»

Devenir mère replace la lumière sur tout ce que tu pensais avoir doucement éteint. »

Ainsi pense et écrit Josépha Raphard, jeune maman d’une fille de trois ans, qui s’était mis en tête pendant sa grossesse de décrire sur Instagram tout ce qu’elle ressentait. Elle imaginait ainsi avoir réglé toute l’histoire, avec ses joies et ses traumatismes, mais s’était rendu compte, à la naissance, que toutes ses certitudes s’étaient envolées et que la lumière qu’elle recherchait était sa manière de se retrouver.