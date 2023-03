Plongée dans la gestion des ordures de Bruxelles: les sept déchets capitaux

On n’ose pas imaginer à quoi ressemblerait la ville si nous n’étions pas là tous les jours », nous a glissé Maria, infatigable balayeuse de 24 ans qui arpente, et arpente, et arpente encore, le piétonnier de la capitale. Avec, en tête, ce qu’elle perçoit comme une fatalité : « Il y aura toujours des gens pour jeter des déchets n’importe où. »