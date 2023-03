Procès des attentats de Bruxelles: les accusés demandent l’interdiction des fouilles à nu

Les différents accusés détenus poursuivis devant la cour d’assises de Bruxelles pour les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles ont chacun demandé à ce que les fouilles à nu avec génuflexion auxquelles ils sont soumis soient interdites. C’est ce qu’ont exprimé cinq des six intéressés parties à la cause (Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa) lors de leur témoignage devant la cour d’appel de Bruxelles, saisie par l’État belge, qui souhaite réformer la décision du juge des référés de fin décembre ayant interdit lesdites fouilles.

Seul Salah Abdeslam était absent vendredi matin devant la cour, délocalisée pour l’occasion au Justitia à Haren afin que les accusés puissent être présents. Son avocat, Me Harold Sax, a justifié l’absence de son client par la volonté de ce dernier de s’épargner des transferts et les fouilles qui l’accompagnent lorsqu’il n’y est pas contraint.

Mohamed Abrini a été le premier à prendre la parole pour dénoncer les conditions de transfert et « l’humiliation totale » dont ses co-accusés et lui sont victimes à ses yeux.

Une palpation obligatoire en entrant et sortant de la cellule

Dans la foulée, Sofien Ayari a évoqué les conditions de détention des accusés détenus à la prison de Haren, où ils sont placés dans un quartier de haute sécurité. Il est soumis à une palpation obligatoire à chaque entrée et sortie de sa cellule, dont les fenêtres ne s’ouvrent pas et sont constituées d’un double vitrage, a-t-il détaillé. Il est, selon lui, impossible de recevoir des objets pouvant servir à fabriquer des armes depuis l’extérieur de la prison, les visiteurs n’étant pas autorisés à y ramener quoi que ce soit.

« C’est usant et énervant de se mettre à genoux tous les jours pendant dix mois. On essaie d’être patients et de se contenir. On nous dit qu’on ne peut pas faire autrement alors qu’on vient de le faire (lors du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, NDLR). Il n’y a pas d’entre-deux », a-t-il regretté.

« On ne peut même pas se gratter le nez durant le transfert puisque nos menottes sont accrochées à une ceinture. Quatre agents nous fixent dans le fourgon. Comment je pourrais me saisir d’un objet pour ouvrir mes menottes ? Même pour tirer la chasse eau dans la cellule (au Justitia), il faut demander à un agent de le faire », a illustré Sofien Ayari, visiblement très irrité par cette situation.

Le port de lunettes occultantes

Une situation qu’Ali El Haddad Asufi a, de son côté, qualifiée de contraignante et dont il aimerait qu’elle cesse, a-t-il dit devant la cour d’appel ; Le port de lunettes occultantes n’a pas lieu que durant le transfert de la prison de Haren au Justitia et inversement, mais aussi lorsque les accusés détenus se déplacent de leur cellule au box des accusés et qu’ils y retournent. « Soit neuf fois par jour alors que normalement c’est juste pour le trajet depuis et vers la prison », a-t-il relevé.

Pour Bilal El Makhoukhi, ces fouilles à nu avec génuflexion ne sont pas des mesures de sécurité, « juste de l’humiliation ». « Il est impossible que ça se passe sereinement. L’État belge fait tout pour que le procès se passe mal et nous, on fait tout pour que ça se passe bien. Ça va craquer un jour ou l’autre à cause de ces mesures », a-t-il prévenu.

« Il est impossible d’être serein après une flexion devant trois mecs cagoulés », a encore lancé cet accusé. « Je ne vois pas qui peut rester serein quand on fait ça pendant neuf mois. »