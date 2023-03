Crise de l’accueil: pas d’avancée politique concrète mais «les lignes bougent»

Le Premier ministre avait promis qu’il allait reprendre le dossier de la crise de l’accueil en main, c’est chose faite. Après s’être entretenu durant la semaine avec ses vice-premiers à ce sujet, Alexander De Croo (Open VLD) avait invité vendredi la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration à se joindre au kern (le comité ministériel restreint). Nicole de Moor (CD&V) a pu faire le point sur les différents textes sur lesquels elle travaille depuis des mois, sans parvenir à convaincre à ce stade l’ensemble de ses partenaires de la majorité.

Faute d’accord au bout de plusieurs heures de tractations, les ministres ont convenu de se revoir lundi à 15 heures pour poursuivre la discussion.

À lire aussi Nicole de Moor (CD&V), la migration dans la peau

Malgré ce nouvel échec, on restait « optimiste » du côté de la Secrétaire d’Etat : « Nous allons retravailler les textes durant le week-end sur base des discussions de ce vendredi, en espérant pouvoir avancer sur cette nouvelle base lundi. »

Un optimisme qui n’est pas partagé par tous les participants. « Le dossier est extrêmement compliqué », confiait l’un d’eux en parlant d’un « bras de fer » qui se poursuit entre l’aile gauche et l’aile droite du gouvernement. « Les lignes bougent mais cela doit être encore plus volontaire et explicite. »

Parmi ces lignes qui bougent, la Vivaldi pourrait s’accorder sur le fait d’accompagner la sortie de centre des demandeurs d’asile qui sont en attente d’une décision depuis des mois voir des années. Ces derniers – sur base volontaire – pourraient sortir du centre tout en bénéficiant d’une aide sociale, en attendant d’être fixés sur leur sort. Selon nos informations, plus de 3.000 personnes vivraient depuis plus de 3 ans dans un centre d’accueil.