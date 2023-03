Padel: voici les joueurs belges qui disputeront le tournoi de Bruxelles

Le mercredi 26 avril sera une journée « noir - jaune - rouge » au tournoi de Bruxelles du World Padel Tour, disputé au cœur de la gare maritime de Tour & Taxis. Au moins 6 joueurs belges disputeront leur premier match du tableau final, a appris «Le Soir». En effet, Clément Geens et Maxime Deloyer ont décroché une wild-card via Padel by Tennis Vlaanderen sur base de leurs résultats obtenus lors des tournois du Belgian Padel Tour en 2022. Chez les hommes, l’autre paire bénéficiant d’une wild-card est celle de Jérôme Peeters et François Azzola. Ils pourront être rejoints par trois autres paires belges si elles réussissent à passer le stade des qualifications, qui débuteront le dimanche 23 avril : Jeremy Gala – Nick Braet, Bram Coene – Joris De Weerdt et Isaac Huysveld – Thibo Matthyssens.

Côté féminin, la Belge Helena Wyckaert a obtenu l’un des précieux sésames et s’associera avec An-Sophie Mestach dans le tableau final. Les paires Eveline Boeykens-Laura Bernard et Dorien Cuypers-Annouck Meys bénéficient aussi d’une wild-card, mais pour les qualifications.

Seize Belges sur les courts

Au total, ce seront donc 16 Belges qui participeront à l’édition 2023 contre 21 en 2022. «Depuis cette année, pour des raisons économiques, les préqualifications de tous les tournois du World Padel Tour se déroulent en Espagne, dont sont issus quasiment tous les joueurs », explique Vincent Laureyssens, le président du comité d’organisation de l’épreuve bruxelloise. Dès lors, il ne faut pas s’attendre à voir de compatriotes supplémentaires sur les courts. «Mais les meilleurs joueurs de padel du pays seront de la partie.»