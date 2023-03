Disparition: Wayne Shorter, c’était de l’émotion avant toute chose

Pour le saxophoniste belge Fabrice Alleman, Wayne Shorter était un des musiciens les plus importants du XXe siècle : « Il a relié une manière de jouer, de composer et d’être qui est unique. Pour moi, il est même aussi important que Duke Ellington. Et sa mort me touche beaucoup. D’autant que j’avais eu l’occasion de parler avec lui, un jour au Gent Jazz. J’y jouais, avant Joe Lovano, et Wayne Shorter était la vedette de la soirée. On s’est retrouvé en coulisses. On a pu parler pendant une heure, il était extrêmement gentil. D’autant, aussi, qu’après avoir joué du sax ténor, il est devenu un pilier du sax soprano, que je joue aussi, et il a pu faire passer des histoires et des émotions à travers cet instrument qui avait toujours été auparavant considéré comme un instrument de cirque, comme une clarinette en or. »