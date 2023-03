Pourquoi les Bourses semblent déconnectées de l’économie

L’année 2022 fut celle des crises : énergie et inflation en hausse, croissance et pouvoir d’achat en berne. Mais l’exercice se termine, au final, de manière positive pour nombre d’entreprises et plus globalement pour les marchés financiers. Les indices boursiers se sont redressés, les dividendes pleuvent désormais. Comment l’expliquer, quelles leçons en tirer ?

Chute et rebond

Contrairement à ce que peut laisser penser une comparaison d’une année sur l’autre, 2022 ne fut pourtant pas une année paisible pour les Bourses. « Il faut mettre les choses en perspective : les marchés ont beaucoup baissé à la suite de l’invasion de l’Ukraine, mais ils ont ensuite fortement rebondi à partir de la mi-octobre », contextualise Xavier Timmermans, stratégiste chez BNP Paribas Fortis.