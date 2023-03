Hauts fonctionnaires: récupérer les indemnités versées illégalement depuis 25 ans par la Chambre? «Impossible»

Depuis mercredi, la Chambre des représentants tire la tête. En cause, le cas de plusieurs hauts fonctionnaires qui perçoivent (ou ont perçu) des indemnités en cumul de leur pension légale. Et ce, alors que la législation ne le permet pas. La loi (dite loi Wijninckx) plafonne les pensions des fonctionnaires à un montant maximal : 7.813,40 euros brut par mois. Interdiction formelle de dépasser ce plafond, même si la pension théorique devait être plus élevée.

Depuis 1998, huit hauts fonctionnaires et une veuve sont concernés par ces indemnités de sortie, peut-on lire dans une note que Le Soir a pu parcourir. Suite à deux avis juridiques concluant à l’illégalité de ces primes de départ, le Bureau a décidé d’abroger le régime en vigueur pour les hauts fonctionnaires. Mais la décision ne vaut que pour le futur. Quant au passé, la question reste en suspens.