Boris Lambert évoque les rumeurs de transferts: «L’intérêt de l’Union? Un boost pour moi»

Cette rencontre aura un goût spécial pour Boris Lambert, le défenseur eupenois de 22 ans qui est dans le viseur de l’Union. La direction saint-gilloise est en effet récemment venue aux nouvelles auprès du club germanophone. « Cela fait toujours plaisir qu’un club comme l’Union s’intéresse à moi », réagit-il. « Cela a agi comme un boost pour moi. Je me suis dit : « Ha oui quand même ! ». Il faut désormais que je montre encore plus que je mérite de jouer dans un club plus huppé. L’Union aime les statistiques et a bien analysé mon profil. C’est comme cela qu’elle m’a remarqué. »