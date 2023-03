Guerre en Ukraine: l’énigmatique message des États-Unis à Olaf Scholz

Jusqu’à présent, les États-Unis et l’Allemagne ont tout fait pour souligner l’harmonie régnant autour de la livraison de chars de combat à l’Ukraine. Pourtant, c’est précisément la semaine de la visite du chancelier aux États-Unis que le gouvernement américain a décidé de saper ce récit.

Jake Sullivan a raconté dans une interview qu’avec Joe Biden, ils ont décollé de Washington pour la Pologne sous le couvert de l’obscurité. Ils ont ensuite roulé pendant une heure vers la gare dans un 4x4 ultra-discret. Une fois arrivés sur place, ils ont pris le train pour Kiev, à nouveau au beau milieu de la nuit. Cet homme de 46 ans est le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden et a accompagné le président lors de son voyage historique à Kiev. Lorsqu’il est question de la politique étrangère et de sécurité américaine, personne n’est plus proche de Biden que Sullivan.

L’autre sujet abordé par Sullivan au cours de l’interview donnée sur la chaîne américaine ABC est d’autant plus important : la coordination avec le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) sur la livraison de chars de combat à l’Ukraine. A quelques jours seulement de la visite de Scholz à Biden prévue ce vendredi soir, dans le but d’afficher un message d’unité.