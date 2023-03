Un beau chêne wallon se vend à 25.000 euros au Parc à grumes

Réfléchi depuis environ 20 ans, mis en œuvre voici 5 ans, le parc à grumes de Wallonie, situé en Ardenne, en forêt domaniale de Saint-Michel Freyr, dans la commune de Tenneville, montre toute son utilité depuis la première vente de ce type effectuée en février 2019. Comme cela se faisait déjà en France et en Allemagne, le Département Nature et Forêt soutenu à l’époque par le ministre Collin a d’abord testé ce système en envoyant quelques grumes (troncs abattus) dans le parc de St-Avold, en Lorraine française. Et les plus beaux bois wallons ont montré qu’ils étaient aussi attractifs que ceux de nos voisins. Les agents de l’ONF ont alors guidé et conseillé nos agents DNF pour qu’un parc soit créé en Wallonie. Le parc à grumes de Wallonie fait depuis lors partie de la « Vente internationale des feuillus précieux » qui se déroule chaque année à la même époque en France, Allemagne, Luxembourg et Flandre.