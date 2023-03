Podcast – Agnès Jaoui avant la cérémonie des Magritte: «Le cinéma belge est libre, engagé, sensible… et il me plaît»

La 12ème cérémonie des Magritte, la grand-messe du cinéma belge, c’est ce samedi soir. Parmi les favoris des 22 catégories : Virginie Efira et Bouli Lanners, déjà primés aux Césars. Ce qui est certain c’est que la comédienne, réalisatrice, scénariste et chanteuse, Agnès Jaoui, recevra un prix. Un Magritte d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Agnès Jaoui est passée par la rédaction. Son interview, réalisée par Fabienne Bradfer et Christophe Berti, est à lire. Elle s’est aussi installée dans notre studio pour discuter des multiples cordes à son arc, du cinéma belge et de l’émergence des plateformes.