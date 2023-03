L’arbitrage belge entend tempérer les ardeurs et favoriser le dialogue

Parfaitement conscientes que l’arbitrage est plus que jamais au centre de débats parfois houleux ces derniers temps, les éminences grises de la Fédération belge ont eu la bonne idée d’organiser une table ronde avec le nouveau CEO de l’arbitrage, l’Allemand Herbert Fandel, ainsi que son directeur technique, le Français Bertrand Layec. Attentifs aux questions, critiques ou autres propositions des journalistes présents à Tubize, les deux hommes ont rappelé maintes fois la nécessité de tempérer les ardeurs par rapport à une corporation trop souvent pointée du doigt. « Le football est un sport qui véhicule des émotions et il est logique que les décisions des hommes en noir puissent être sujettes à discussion », a ainsi entamé Herbert Fandel. « Dans ce cas-ci, il y a eu une erreur indiscutable, mais le problème, c’est que l’arbitrage est un peu trop présent dans les médias pour de mauvaises raisons ces derniers temps. Nous sommes inquiets parce que cette pression devient trop importante. De notre point de vue, on la trouve carrément inhumaine. Il faut protéger les arbitres et ne pas oublier que ce sont avant tout des êtres humains faillibles, pas des robots. Dans l’esprit de beaucoup de personnes, le fait qu’ils soient aidés par la technologie ne les autorise pas à se tromper. »