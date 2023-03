Victoire pour les proches d’Olivier Vandecasteele devant la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle a rejeté le recours contre la loi qui autorise le transfert de prisonniers entre l’Iran et la Belgique.

La plus haute instance juridique souligne que « le recours en annulation porte non pas sur l’inconstitutionnalité de la loi d’assentiment et du traité en eux-mêmes, mais sur l’inconstitutionnalité de leur application dans un cas bien déterminé », en l’occurrence l’échange entre Olivier Vandecasteele et Assadollah Assadi. Elle souligne cependant qu’en cas de transfert de prisonniers, les victimes du condamné doivent être prévenues. En l’occurrence les personnes qui ont déposé le recours devant la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle s’est prononcée plus tôt que prévu. La décision devait initialement tomber le 8 mars.

Condamné par la justice iranienne pour espionnage, lors d’un procès considéré largement par la communauté internationale comme arbitraire et sans respect des droits de la défense, Olivier Vandecasteele est au centre des préoccupations de la diplomatie belge depuis de nombreux mois.

Les mesures vont être prises pour « finaliser » le traité

Les mesures nécessaires vont être prises pour finaliser le traité, en tenant compte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, a fait savoir vendredi le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo, au nom du gouvernement.

Le gouvernement prend acte de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Ce texte doit permettre le retour en Belgique du travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele, détenu en Iran depuis plus d’un an dans des conditions inhumaines.