Crise de l’accueil: vers un petit miracle politique pour les demandeurs d’asile ?

La Vivaldi sera-t-elle en mesure d’annoncer un plan ambitieux pour répondre à la crise de l’accueil dès ce lundi ? En coulisses, ils sont plusieurs à le penser, du moins à l’espérer. A commencer par la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V). Cela fait des mois qu’elle assure travailler « jour et nuit » à trouver des solutions face à l’afflux record de demandeurs d’asile dans notre pays depuis 2015. Faute de places, environ 3.000 personnes ont été laissées à la rue depuis un an, poussant des tribunaux belges et européens à condamner la Belgique plusieurs milliers de fois à payer des astreintes.