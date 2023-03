«Le tout nouveau testament» élu Magritte des lecteurs du «Soir»

Jaco Van Dormael est le cinéaste le plus aimé des lecteurs du « Soir ». Deux de ses films arrivent en tête des préférences des films belges ayant remporté le Magritte du meilleur film.

Dieu n’y est pour rien ! Sauf que… c’est bien le Dieu en savates qui malmène les siens et l’humanité avec sadisme, celui imaginé par Jaco Van Dormael (et Thomas Gunzig) et incarné par Benoît Poelvoorde, qui séduit toujours. C’est ce qui ressort du vote des lecteurs du journal Le Soir, sollicités pour élire le meilleur long-métrage parmi les onze films belges ayant remporté le Magritte du meilleur film depuis la création de ces récompenses en 2011.