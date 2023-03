Guerre en Ukraine: à couteaux tirés avec le voisin biélorusse, la Pologne barricade un peu plus sa frontière orientale

La Pologne barricade un peu plus sa frontière orientale. Les relations entre Varsovie et Minsk, à couteaux tirés, n’ont jamais été au beau fixe depuis 1989. Mais le torchon brûle comme jamais.

Une prairie vallonnée où broutent des vaches, des bureaux de change cadenassés, des immeubles d’habitations démodées à côté de bâtisses délabrées, une station-service sans âme qui vive et, au milieu du décor rural, cette route, désertée elle aussi. Bobrowniki, dans l’extrême est de la Pologne, a des allures de village fantôme. Le grondement d’un convoi militaire, au loin, fend le silence. Il faut rouler plus loin, en contrebas de la chaussée, pour comprendre la bascule de Bobrowniki : bloqué d’une barrière et d’un agent en uniforme sanglé d’un fusil, le poste-frontière qui faisait battre le cœur économique de la bourgade est condamné. La Biélorussie d’Alexandre Loukachenko se trouve là, de l’autre côté de la rivière Swisłacz, servant de limite territoriale.