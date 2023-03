Podcast – Comment les partis dépensent-ils l’argent public qu’ils perçoivent?

Faut-il réduire le financement des partis politiques ? Faut-il empêcher les partis d’utiliser de l’argent public pour financer leur communication sur les réseaux sociaux ou des investissements immobiliers ? La Chambre a franchi un premier pas : elle a décidé de réduire d’un peu plus de 5 % la dotation fédérale des partis pour cette année et l’année prochaine. Mais faut-il aller plus loin ? Le parlement fédéral se penche sur la question. Un collectif de citoyens tirés au sort s’en mêle aussi. Martine Dubuisson couvre la politique pour Le Soir . Elle a demandé aux six partis francophones qui bénéficient d’une dotation publique comment ils dépensent leur argent. Elle est venue avec ses graphiques et ses notes en studio pour tout nous expliquer.

