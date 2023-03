Bruxelles: une réouverture partielle de la Galerie du Centre

Le 21 février, la salle du cinéma Aventure a dû être évacuée, car plusieurs personnes ont expliqué souffrir d’une irritation des yeux et de difficultés respiratoires. Une personne a également été emmenée à l’hôpital après avoir fait un malaise. Le bourgmestre a donc décidé de fermer la galerie au vu de la situation.

Une mesure de la qualité de l’air

Des experts de la Ville de Bruxelles et de Bruxelles Environnement se sont rendus sur place le lendemain pour une inspection des lieux, pour tenter de déterminer la cause de l’incident et pour mesurer la qualité de l’air. Les services n’ont cependant pas suffisamment eu accès aux zones commerciales. Une deuxième visite a donc été organisée le 28 février par la Cellule de contrôle et de sécurité publique de la Ville de Bruxelles, assistée par Bruxelles Environnement, le Siamu, le service Planification d’urgence, la police et l’Inspection du travail.