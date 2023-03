Agnès Jaoui: «Je voudrais rappeler aux créateurs qu’ils ont le pouvoir»

Magritte d’honneur lors de la 12e cérémonie, ce samedi, Agnès Jaoui était l’invitée de la rédaction du journal « Le Soir ». Avec elle, nous avons parlé cinéma belge, féminisme et liberté.

Agnès Jaoui débarque de Nice où elle chantait la veille au soir, a contourné les barrages de tracteurs des agriculteurs en colère pour arriver au journal Le Soir où nous l’avions invitée. Est-ce l’actrice, la réalisatrice, la chanteuse, la scénariste que nous accueillons ? Toutes, évidemment. Agnès Jaoui aime infiniment passer d’un milieu à l’autre, d’un métier à l’autre. Car elle adore la façon différente dont cela se fait. Mais c’est surtout une artiste en connexion permanente avec le monde, soucieuse de l’autre, déboulonnant les lieux communs, fustigeant le manque de nuance qui affaiblit le débat d’idées et la pensée, ayant à cœur de défendre plus que jamais la liberté d’expression, qui répond à nos questions. L’Académie André Delvaux a décidé de lui remettre un Magritte d’honneur. Et ça tombe bien. Sa prochaine actualité est la sortie du film Le cours de la vie, du cinéaste belge Frédéric Sojcher, début mai.