Magritte du cinéma: comment suivre la cérémonie?

Maître de cérémonie, le comédien et humoriste Patrick Ridremont présentera la soirée avec la complicité de Cathy Immelen, journaliste cinéma et animatrice à la RTBF.

Après une cérémonie annulée en 2021 en raison de la crise sanitaire et une édition 2022 limitée aux nommés des 22 catégories, la grande fête du cinéma belge prend, pour sa douzième édition, possession de la scène du Théâtre National.

Pour cette soirée annoncée beaucoup plus ludique, efficace et rapide, la cérémonie est articulée en deux temps, l’objectif étant de cibler le public tout en l’élargissant, avec mode de diffusion varié sur les différents canaux de la RTBF.

Dès 20 heures, on pourra suivre, sur Auvio, les récompenses « techniques ». A partir de 21 heures, place à une cérémonie grand public plus compacte, centrée sur les prix les plus attendus, en direct sur « La Trois ».