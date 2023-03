Olivier Van Steirtegem, l’ami d’Olivier Vandecasteele: «On n’est pas au bout de nos peines»

Depuis des mois, Olivier Van Steirtegem a mis sa vie en suspens pour libérer son meilleur ami. Alors qu’on l’appelle ce vendredi soir, on entend le sourire dans sa voix. Pour autant, tient à rappeler le porte-parole du comité de soutien à Olivier Vandecasteele, tout n’est pas joué pour obtenir la libération de l’humanitaire belge.

Comment vous sentez-vous, après la décision de la Cour constitutionnelle ?

C’est un soulagement mais ce n’est pas une victoire. Ce le sera quand Olivier sera de retour. Maintenant, le gouvernement a les coudées franches pour mettre en œuvre ce traité de transfèrement. On n’est plus bloqué. On revient sept mois en arrière, avant le dépôt de ce recours. Cette fois, j’espère que le Conseil national de la résistance iranienne arrêtera de bloquer ce dossier.