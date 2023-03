Adnan Januzaj fait ses grands débuts en Turquie avec Basaksehir

En visite à Alanyaspor, Januzaj et ses coéquipiers se sont inclinés 1-0. Le Diable Rouge (15 sélections), prêté par le FC Séville début février, est entré à l’heure de jeu (58e).

Un but d’Efkan Bekiroglu (54e) a suffi à la victoire d’Alanyaspor qui a joué à dix en fin de rencontre après le rouge du Néerlandais Leroy Fer (69e). Basaksehir a aligné dans son effectif quelques noms familiers avec le Belgo-algérien Ahmed Touba et les anciens joueurs d’Anderlecht Lucas Biglia et Stefano Okaka.

Basaksehir est quatrième au classement de la première ligue turque, avec 40 points après 22 journées. Le leader Galatasaray, avec Dries Mertens, compte 14 points de plus. La compétition en Turquie n’a repris que la semaine dernière après les graves tremblements de terre.