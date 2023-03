Un immense soulagement pour les proches d’Olivier Vandecasteele

Après cinq mois d’attente, les proches de l’humanitaire détenu en Iran peuvent (un peu) souffler. La Cour constitutionnelle ouvre la porte au transfert d’Assadollah Assadi vers Téhéran… Et donc peut-être au retour d’Olivier Vandecasteele. Mais il y a un « mais ».

Des rires, presque des pleurs, et un soulagement. Depuis des mois, les proches d’Olivier Vandecasteele attendaient cette décision. La Cour constitutionnelle a finalement validé la loi qui permettra un échange de prisonniers entre la Belgique et l’Iran. « C’est un immense soulagement. C’est un dossier dans lequel on s’est énormément investi… J’ai presque pleuré quand j’ai vu le résultat », réagit Olivia Venet, l’avocate de la famille. « J’ai enfin une chance de rencontrer mon client. »