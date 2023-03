Nafi Thiam n’a pas fini de nous étonner: «Je pense que j’aurais pu faire mieux!»

Elle peut rentrer apaisée en Afrique du Sud. Si elle cherchait à se tester, le test est amplement réussi. Si elle voulait marquer les esprits, elle les a bien bousculés. Nafi Thiam a une fois de plus fait dans le grandiose ce vendredi, à l’Euro en salle d’Istanbul, en remportant le 9e grand titre de sa carrière depuis les JO de Rio 2016. Un titre, celui sur pentathlon, le troisième de sa carrière, qui s’est accompagné de ce record du monde qu’on lui prédisait depuis tellement longtemps et auquel, on l’a compris, elle tenait plus qu’on ne le pensait.

Dix ans après s’être vu refuser celui dans la même épreuve quand elle était encore juniore, parce qu’on ne lui avait pas prévu un contrôle antidopage à la sortie, elle a pris une sensationnelle revanche sur le sort, en s’imposant avec un total de 5.055 points, 42 de mieux que l’ancien record de l’Ukrainienne Natalia Dobrynska établi au même endroit en 2012, et qui a été l’une des premières à la féliciter.