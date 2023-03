Sur quelles destinations utiliser les nouveaux avions: faire des économies ou polluer moins?

Les trois nouveaux Airbus A320 neo que Brussels Airlines va pouvoir introduire dans sa flotte en 2023, en remplacement de vieux (donc plus bruyants et plus polluants) A319 et A320 s’avèrent moins bruyants et nettement moins gourmands en carburant (de l’ordre de 15 à 20 %, selon l’usage) donc également en émissions polluantes. Leur arrivée impose une réflexion sur leur meilleure utilisation : les plus longues distances pour ces moyen-courriers (le moyen de réaliser les plus importantes économies) ou les rotations les plus fréquentes (celles qui réclament le plus de décollages, moment le plus crucial dans la consommation de carburant) ? Christina Foerster, la CEO ff de la compagnie aérienne introduit une autre variable. « L’aéroport londonien de Heathrow, par exemple, accorde d’importantes réductions de charges aéroportuaires aux avions de ce type ».