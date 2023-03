Prix des billets d’avion: pour Brussels Airlines «le pire est sans doute derrière nous»

Bilan de 2022 en demi-teinte : nette amélioration par rapport à 2021 mais reste en perte (-74 millions). 2023 devrait voir le retour des bénéfices et des hausses tarifaires limitées.

Moitié vide ou moitié pleine, il y a toujours au moins deux manières de voir les choses. Brussels Airlines a choisi la positive dans la présentation de ses résultats 2022. Une année charnière avec un premier semestre encore marqué du sceau de la pandémie et un second semestre dont certains mois ont vu des records de fréquentation historiques battus. Ainsi, la compagnie aérienne belge explique avoir « amélioré les résultats annuels de 115 millions ». C’est indéniable. Mais le résultat de 2022 reste néanmoins négatif avec une perte de 74,1 millions. C’est nettement mieux qu’en 2021 (perte de 189 millions) mais on est encore très loin des 8 % de marge bénéficiaire attendus par la maison mère, le Groupe Lufthansa.