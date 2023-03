La semaine infernale de l’exemplarité politique

La crise menace les gouvernements bruxellois et flamand, la Vivaldi peine à s’accorder sur des dossiers essentiels. Pendant ce temps, la semaine politique a été émaillée de révélations sur des petits arrangements qui nuisent à l’image de nos élus.

Une semaine dans la vie politique belge.

Lundi, on apprend qu’une procédure disciplinaire est engagée contre le greffier du parlement wallon, en raison des soupçons de fraude dans les marchés publics et de faits de harcèlement. Suspendu depuis le 15 septembre, il touche depuis l’intégralité de son salaire et dispose de sa voiture de société.

Mardi, on prend connaissance d’un récent article de « Sudinfo » indiquant que le bourgmestre socialiste de Seraing, Francis Bekaert, quitte prématurément la fonction pour laquelle il a été élu, mais sera recasé dans deux cabinets ministériels wallons, ceux de Frédéric Daerden et Christie Morreale.