Euro d’athlétisme en salle: un titre et un record du monde qui ne rapportent rien à Nafi Thiam

Tout cela n’a évidemment pas incité la Namuroise à lever le pied à Istanbul ni atténué son bonheur après sa victoire et son record, d’autant que des bonus sont prévus dans ce cas avec ses divers partenaires.

A titre de comparaison, si elle avait obtenu le même résultat lors de Mondiaux en salle, organisés par l’instance internationale les années paires, elle aurait touché 170.000 dollars (160.000 euros), soit 70.00 pour sa victoire et 100.000, versés par un sponsor, pour son record du monde.

Incroyable mais vrai : Nafi Thiam ne touchera pas le moindre euro pour sa victoire et son record du monde de la part d’European Athletics, responsable de l’organisation de l’Euro d’Istanbul ! Au contraire de World Athletics, l’Association européenne n’offre, en effet, jamais de primes lors de ses divers championnats.

Mais dans l’univers du sport professionnel, cette anomalie est de plus en plus criante et de moins en moins justifiable.