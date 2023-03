Pensions à la Chambre: Herman de Croo fait don des suppléments reçus à la Fondation contre le Cancer

L’ancien président de la Chambre, Herman De Croo, a décidé de faire don des indemnités supplémentaires de retraite qu’il a perçues à la Fondation contre le cancer. « Je n’ai rien fait d’illégal et je regrette que mon nom et ma réputation soient mentionnés dans des pratiques frauduleuses », écrit De Croo sur son site web.

Depuis mercredi, la chambre est secouée par la révélation de l’existence d’indemnités de retraite d’anciens présidents et fonctionnaires. Selon deux analyses juridiques demandées par la présidente, Eliane Tillieux (PS), un régime mis en place en 1998 serait contraire à la loi. Vraisemblablement pour contourner la loi Wijninckx qui plafonne le montant des pensions dans la fonction publique, le collège des questeurs de la Chambre a permis que les fonctionnaires dirigeants de celle-ci (greffier, greffier adjoint et directeur de la questure) touchent une indemnité correspondant à la différence entre le plafond Wijninckx et la pension due sans ce plafond.

Dans son message, De Croo souligne qu’il n’a rien à voir avec cette affaire de fraude. « Selon les informations dont je dispose actuellement, ces fonctionnaires généraux ont bénéficié d’une pension supplémentaire en violation flagrante de la loi Wyninckx. Ces versements ont depuis été arrêtés. Il appartient au Trésor public de les récupérer. Je n’ai rien à voir avec cette affaire de fraude », a-t-il ajouté.