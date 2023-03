Les images de la tempête hivernale en Californie, la plus grande quantité de neige depuis 40 ans

Les autorités américaines ont décidé de fermer partiellement ou totalement plusieurs parcs nationaux en Californie dont le Yosemite, la Vallée de la Mort, Redwood ainsi que Sequoia and Kings Canyon en raison de la tempête hivernale qui sévit dans l’État américain.

Les chutes de neige record et les températures glaciales ont modifié le paysage ces dernières semaines. Les montagnes derrière l’emblématique Hollywood Sign à Los Angeles sont recouvertes de neige blanche. De fortes chutes de neige sont encore attendues ce week-end, alors que dans plusieurs villes, les maisons disparaissent déjà sous un épais manteau blanc.

Pour la première fois depuis des années, plus de la moitié de l’Etat est sortie de la sécheresse. Seulement 49 % de l’Etat reste en situation de sécheresse. Il s’agit de la quantité de neige la plus importante en Californie depuis 40 ans. La quantité accumulée représente 177 % de la quantité normale pour cette période de l’année dans la Sierra californienne. A l’échelle de l’état, cette accumulation atteint les 190 %. « Cette accumulation de neige rivalise avec celle de 1982-1983, qui est la plus importante jamais enregistrée », a déclaré Sean de Guzman, responsable de l’étude de la neige pour le département des ressources en eau de l’État, sur CNN.

De nombreux parcs naturels fermés

Presque toutes les routes du parc national de Sequoia and Kings Canyon sont actuellement impraticables pour les visiteurs. Les gardes forestiers sont à l’œuvre pour les déneiger. La formation rocheuse, Hospital Rock, reste accessible via la Generals Highway à condition que les pneus des véhicules soient munis de chaînes de neige.

Dans la Vallée de la Mort, réputée pour être l’endroit le plus aride de la planète, de nombreuses routes sont fermées en raison de la neige ou des dommages causés par les inondations de l’été dernier.

Au parc national de Redwood, ce sont les chutes d’arbres dues à la tempête qui empêchent les automobilistes de s’y rendre. Des coupures de courant y ont également eu lieu.