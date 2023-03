Adriana Lima ambassadrice de la FIFA, la nomination de la Brésilienne fait polémique

La prochaine Coupe du monde fémine aura lieu du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et pour promouvoir cette Coupe du monde, la FIFA a nommé Adriana Lima, mannequin brésilienne, pour en être l’ambassadrice. Une nomination qui ne passe pas.

Adriana Lima est une mannequin qui a notamment défilé pour la marque de lingerie Victoria’s Secret. Même si la principale intéressée se dit passionnée du football, plusieurs associations de développement du football féminin sont montées au créneau.

Ainsi, Moya Dodd, l’ancienne vice-capitaine de l’équipe féminine australienne, a vivement critiqué la nomination dans un message publié sur son compte Twitter le mardi 28 février : « Sérieusement, Fifa, est-ce que c’est vraiment l’ambassadrice dont nous avions besoin pour créer l’intérêt de nos fans à l’approche de la Coupe du monde ? Assourdissant. »

Et d’ajouter ensuite : « Parce que quand une fille joue au football, le monde la voit différemment. Au lieu d’être complimentée sur son apparence ou sa jolie robe, elle est admirée pour ce qu’elle peut faire, ce qui peut modifier ses aspirations dans la vie. »

D’autres critiques sont également parues. Richardson-Walsh, joueuse de hockey sur gazon britannique, ou encore l’avocat australien Piers Mitchem. » En 2003, je me suis sentie obligée d’écrire ma thèse sur la sur-sexualisation des sports féminins et des athlètes féminines. Nous sommes en 2023 et la Fifa a nommé Adriana Lima ambassadrice de la Coupe du monde féminine. Tu ne pouvais pas inventer cette merde », écrit ainsi la joueuse de hockey.

De son côté, Adriana Lima, n’a pas réagi et se dit simplement « très reconnaissante et honorée d’avoir été choisie par la FIFA ».