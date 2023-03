Tom Pidcock remporte les Strade Bianche en solitaire, Tiesj Benoot troisième (vidéo)

Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) a remporté samedi la 17e édition des Strade Bianche (WorldTour). Parti en solitaire à 50 kilomètres du terme, le Britannique, 5e en 2021, a coupé la ligne d’arrivée à Sienne en solitaire après 184 kilomètres de course dont 63 sur les routes blanches toscanes. Le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ) a terminé deuxième à 20 secondes et Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) a complété le podium.

L’échappée matinale est partie après quelque 30 kilomètres avec un trio formé par le Norvégien Sven Erik Bystrom (Intermarché-Circus-Wanty), l’Espagnol Ivan Romeo (Movistar) et l’Italien Alessando De Marchi (Jayco-AlUla), qui a pris jusqu’à six minutes d’avance.

À un peu plus de 50 kilomètres de l’arrivée, Tom Pidcock a pris la poudre d’escampette, sans que ses poursuivants ne puissent tenir sa roue. Le Britannique a très vite rattrapé les échappés, tandis que les favoris, parmi lesquels Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), devaient mener la poursuite.

Le Néerlandais semblait cependant avoir manqué le bon wagon. Tim Wellens (UAE Team Emirates) à cause d’un ennui mécanique et Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), éliminé à la pédale, voyaient également leurs chances de victoire s’évaporer, alors qu’un groupe de cinq coureurs contenant Tiesj Benoot et Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) chassait Pidcock, à une cinquantaine de secondes à 20 kilomètres du terme.

Arrivé dans le secteur du Tolfe à une dizaine de kilomètres de l’arrivée, l’avance du Britannique s’était réduite à 10 secondes. Sentant le souffle du groupe Benoot dans son cou, Pidcock n’a cependant rien lâché et creusé un nouvel écart, profitant de la désorganisation des poursuivants, pour aller s’imposer sur la Piazza del Campo au bout de 50 kilomètres d’effort solitaire.