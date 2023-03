Droits d’enregistrement réduits: pourquoi il faut faire très attention aux conditions

Il y a quatre ans, Sophie* reçoit les clés d’un joli appartement deux chambres à Ixelles, en région bruxelloise. « C’était un premier achat. Je voulais acheter tôt pour faire un investissement de vie », sourit la jeune femme qui a 25 ans à l’époque. Prix du bien : 245.000 euros. Côté taxes, elle reçoit un coup de pouce fiscal de la région bruxelloise, qui prévoit un abattement fiscal sur ses droits d’enregistrement. Un bonus bienvenu de plus de 20.000 euros. « J’avais fait mes calculs et sans cet avantage, je n’aurais pas pu acheter ». Sauf que tout ne se déroule pas exactement comme prévu. D’abord, l’appartement nécessite des travaux beaucoup plus lourds qu’attendus. Et ces derniers n’en finissent plus. « J’ai d’abord attendu le permis d’urbanisme pendant un an et demi, puis il y a eu le covid. Le chantier a été mis à l’arrêt pendant six mois encore ». Elle emménage finalement dans son appartement un peu plus de deux ans après l’achat. Deux ans… Trop long pour l’administration !