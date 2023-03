Strade Bianche: Demi Vollering s’impose au sprint de justesse devant Lotte Kopecky (vidéo)

La Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx) a remporté la course féminine des Strade Bianche (WorldTour) devant son équipière Lotte Kopecky, samedi, après 136 km autour de Sienne. Les deux coureuses de SD Worx sont arrivées ensemble sur la Piazza del Campo et ont sprinté pour la victoire.

L’Américaine Kristen Faulkner (Jayco AlUla) rejoignait la Néerlandaise Karlijk Swinkels (Jumbo-Visma) en tête à 40 km de l’arrivée. Elle la lâchait à 32 bornes de la ligne pour initier un solo.

Un groupe comprenant Lotte Kopecky (SD Worx) et les autres favorites se formait derrière elle. La Néerlandaise Demi Vollering, équipière de Kopecky, partait en contre à 17 km de l’arrivée. Kopecky l’imitait cinq kilomètres plus loin. Faulkner conservait quelques secondes d’avance sur le duo de SD Worx au moment d’aborder la montée finale de la Via Santa Caterina de 700 mètres à 9,1 pour cent. Mais Kopecky et Vollering la dépassaient et se jouaient la victoire au sprint sur la Piazza del Campo. Un sprint serré qui nécessitait la photo-finish pour déterminer la gagnante. Vollering l’emportait de peu devant Kopecky, victorieuse l’an passé.