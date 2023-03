Thomas Müller encense Kylian Mbappé avant le match retour en Ligue des champions: «Le meilleur finisseur du monde»

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain se déplace au Bayern Munich pour le match retour du huitième de finale en Ligue des champions. Après une courte victoire au Parc des Princes, les Bavarois devront assurer malgré le retour de Kylian Mbappé.

Interrogé par Bild, Thomas Müller a évoqué l’entrée au jeu de l’attaquant français lors du match aller : « Lorsque Paris a fait entrer Mbappé, on menait 1-0. Il a tout de suite montré sa qualité. Mais il ne faut pas en faire trop et le voir plus beau qu’il l’a été. Sur l’une de ses actions les plus dangereuses, il était clairement hors-jeu. »