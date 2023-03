Van Morrison encore et toujours

Virgin-Universal

L’enfant de Belfast, à 77 ans, est plus prolifique que jamais. Il n’y a pas une année sans nouvel album, en plus de tourner inlassablement. Cette fois, Van the Man nous revient avec un disque de skiffle, ce genre musical apparu aux États-Unis aux alentours des années 20 (à base de guitare folk et d’harmonica, sorte de version blanche du rhythm and blues) et balayé par le rock’n’roll dans les années 50 et, au Royaume-Uni, par la pop des Beatles. Mais voilà qui lui rappelle son enfance, à Van. Du temps où il découvrait les disques de Leadbelly et Jelly Roll Morton mais aussi de l’Écossais Lonnie Donegan. Du temps où lui-même jouait dans un groupe de skiffle. Ce sont ici 23 classiques du genre que reprend Morrison entre folk et blues.