Bruxelles: des centaines de personnes réclament la clarté sur la mort de Sourour Abouda

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi après-midi place Poelaert, devant le palais de justice de Bruxelles, pour réclamer clarté et justice quant à la mort de Sourour Abouda, cette Bruxelloise de 46 ans retrouvée morte dans une cellule de la police de Bruxelles le 12 janvier dernier.

Employée dans le secteur social à Bruxelles depuis des années, Sourour Abouda avait été arrêtée en état d’ébriété le 12 janvier vers 6h rue Américaine à Bruxelles. Elle avait alors été enfermée dans une cellule de la police de Bruxelles rue Royale, où elle fut retrouvée sans vie un peu plus tard.

Les conclusions provisoires du rapport d’autopsie et les premiers éléments de l’enquête ont exclu toute intervention d’un tiers, selon le parquet de Bruxelles, qui évoque un suicide par étranglement à l’aide d’un vêtement, ce dont doute sa famille toutefois. « Sourour avait beaucoup d’amis et collègues, ainsi qu’une vraie famille », commente Selma Benkhelifa, l’avocate de la famille. « Ils n’abandonneront pas tant que justice ne sera pas faite pour Sourour. Et si besoin jusqu’à Strasbourg (siège de la Cour européenne des droits humains, ndlr) ».